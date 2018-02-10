إغلاق موقع صحيفة إيرانية نشر خبرا عاجلا عن وفاة خامنئي

تداول ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل خبراً عن إغلاق موقع صحيفة "القانون" بعد دقائق فقط من نشره خبراً عاجلاً يفيد بوفاة المرشد الأعلى للنظام الإيراني آية الله علي #خامنئي.

وبحسب صورة الخبر المقتضب الذي رصدته قنوات عبر "تلغرام"، أكدت صحيفة " #قانون" أن وفاة خامنئي جاءت بسبب تفاقم مرض #سرطان_الأمعاء.

وأضاف الخبر أنه تم إلغاء مسيرات ذكرى انتصار الثورة المقررة، الأحد، في كافة أنحاء إيران.

ولم تؤكد مصادر إخبارية مستقلة أو رسمية خبر وفاة خامنئي، كما أن موقع الصحيفة أغلق بعد دقائق من نشر الخبر ما يرجح إمكانية قرصنة الموقع.

ولاحقا أعلنت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن موقعها تعرض للقرصنة، ونُشرت أخبار كاذبة، مشيرة إلى أن الموقع خرج كليا من الشبكة الافتراضية.

به اطلاع مى رساند سايت روزنامه قانون ساعتى پيش #هك شده و هكر ها شروع به گذاشتن اخبارى جعلى به روي سايت كردند

سايت هم اكنون از دسترس خارج شده — روزنامه قانون (@ghanoondailyir) February 10, 2018

من جهته، أكد رئيس تحرير موقع صحيفة "قانون" علي رضا شاكر، في تصريحات لوكالة "ايلنا" الإيرانية، تعرض الموقع للقرصنة. وقال إن شرطة مكافحة جرائم الإنترنت "فتا" تتابع الموضوع.

وأضاف شاكر أن صحفا أخرى مثل "ستارة صبح " و"آرمان" نقلت الخبر أيضا. وتم إغلاق موقع "ستارة صبح" لكن موقع "رمان" لا يزال متاحا.

وكشف أن الصحف الثلاث يتم تزويدها بالخدمات الفنية من قبل شركة واحدة ومن المحتمل أن "القرصنة حدثت من خلال هذه الشركة".