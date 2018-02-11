إيران.. مظاهرة مضادة لمسيرات النظام بذكرى الثورة

أفادت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل وقنوات عبر تطبيق "تلغرام" واسع الاستخدام في #إيران أن مظاهرة مضادة لمسيرات النظام في الذكرى الـ39 للثورة التي أطاحت بالشاه، خرجت في مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان شمال شرق البلاد، وسط أنباء عن اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ونشر حساب "رسالة الحرية Freedom Messenger " عبر موقع "تويتر" مقطعا يظهر هجوم قوات الأمن على المتظاهرين المناهضين للنظام بينما يهرع الناس نحو عناصر الأمن التي حاولت اعتقال شخص وتجمعوا لإنقاذه.

وفي التفاصيل، جاء أنه في الساعة 11:30 صباحا تجمع حوالي 200 إلى 300 شاب في حديقة "ملّت" وسط #مشهد وهتفوا بشعار "الموت للديكتاتور"، لكن سرعان ما تعرضوا لهجوم من قبل عناصر الأمن الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية. وانهال الأمن بالضرب على الشبان، واعتقل العديد منهم، وقام بتفريق المحتجين.

وقام عناصر الأمن أيضاً بمصادرة هواتف من يقومون بالتصوير وضرب الشبان الذين كانوا يصورون مشهد الهجوم على المتظاهرين. كما قام عناصر الأمن بضرب عدد من المارة خوفا من التحاقهم بصفوف المحتجين.

إلى ذلك، قامت السلطات في إيران بتسيير مسيرات في أغلب المدن، تم خلالها ترديد شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا"، بينما بث ناشطون صورا عن تجمعات محدودة قالوا إنها للعناصر الموالية للنظام والموظفين وطلبة المدارس الذين تم جلبهم في باصات وبتنسيق مسبق من خلال رسائل نصية.

كما نشر ناشطون صورا عن رسائل أرسلت لمواطنين تحثهم على المشاركة في المظاهرات المؤيدة مقابل الحصول على شريحة هاتف وبطاقات شحن مجانية وتقديم الطعام والشراب.

استعراض صواريخ باليستية

من جهة أخرى قام الحرس الثوري الإيراني في طهران باستعراض صاروخين باليستيين بعيدي المدى من طراز "قدر f"، في شوارع العاصمة، بالإضافة إلى صاروخ "فجر 5" وذلك على ما يبدو رداً على المطالب الأميركية والأوروبية بإعادة النظر في الاتفاق النووي وتضمينه بنودا لوقف برنامج طهران الصاروخي الباليستي الذي ترى فيه الدول الغربية انتهاكا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.



