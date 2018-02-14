إيران تزعم انتحار ناشط عقب اعتقاله وتتهمه بالتجسس

ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية "إرنا" أن ناشطا يحمل الجنسيتين الكندية والإيرانية انتحر داخل محبسه، كان ينقل معلومات إلى أجهزة #استخبارات_أميركية وإسرائيلية.

وورد في تقرير، الثلاثاء، أن كيفوس سيد - إمامي، وهو أستاذ جامعي، كان محتجزا بتهمة نقل معلومات عن #قواعد_صواريخ إيرانية إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) و #الموساد، والتخطيط لخلق أزمة بيئية. ولم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل. وأعلنت طهران، انتحار الناشط، الاثنين.

ونقلت إرنا عن المدعى العام في طهران، عباس جعفري دولت أبادي، قوله إن سيد - إمامي وشبكة من الأشخاص نصبوا كاميرات في مناطق استراتيجية بالبلاد بداعي مراقبة مشكلات بيئية، ولكنها في الواقع "كانت لمراقبة النشاطات الصاروخية للبلاد، وكانوا يرسلون صورا ومعلومات إلى #أجانب".

وأضاف دولت أبادي أن الناشط استضاف اثنين من ضباط الاستخبارات الأميركية خلال زيارتهما لإيران.