فيديو لشاهد محتمل في اغتيال ناشط أهوازي بهولندا

نشرت الشرطة الهولندية مقطع فيديو لشخص يفترض أن تكون لديه معلومات كشاهد عن عملية اغتيال الناشط الأهوازي أحمد مولى النيسي، الذي اغتيل أمام منزله بمدينة لاهاي في هولندا في 8 نوفمبر الماضي، بإطلاق ثلاث رصاصات على رأسه وصدره من قبل مهاجم ملثم.

وبثت القناة الأولى للتلفزيون الهولندي تقريراً الثلاثاء 13 فبراير 2018، مرفقاً بشريط فيديو مسجل من قبل كاميرا منصوبة في الشارع تظهر شاباً كان يتردد قرب مكان الحادث قبيل عملية الاغتيال حيث يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بمقتل أحمد النيسي.

وتشتبه الشرطة الهولندية في أن الشخص الذي كان يسير قرب منزل النيسي يوم 8 نوفمبر 2017 في تمام الساعة 14:28 أي قبيل ساعة ونصف من عملية الاغتيال، قد تكون لديه معلومات تؤدي إلى معرفة الجناة، وطالبت المواطنين بالإبلاغ عنه في حال مشاهدته.

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وكانت منظمة الشعوب غير الممثلة UNPO طالبت في بيان مشترك مع منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، بإجراء تحقيق عاجل بحادثة اغتيال أحد مؤسسي "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" أحمد مولى النيسي.

وقالت المنظمة إن الحكومة الإيرانية اغتالت أكثر من 300 من أعضاء المعارضة الإيرانية في أوروبا على "مدى السنوات الأربعين الماضية من عمر نظام الجمهورية الإسلامية في إيران".

وبينما تتهم عائلة المقتول ومنظمات أهوازية النظام الإيراني بالوقوف وراء عملية الاغتيال، أكدت السلطات الهولندية في إفادات صحافية سابقة أن المشتبه الرئيسي ما زال فاراً، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هولندية عن الشرطة.