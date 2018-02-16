الأمم المتحدة: إيران أعدمت 3 قاصرين منذ بداية 2018

ازداد عدد المحكومين القُصَّر الذين أعدموا في إيران هذا العام، وفقاً لما أعلنت #الأمم_المتحدة، الجمعة، مطالبة بـ"الوقف الفوري" لإصدار أحكام الإعدام بحق المدانين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ووفقاً لمكتب حقوق الإنسان الأممي، أعدمت #إيران ثلاثة أحداث مدانين بجرائم منذ بداية 2018 مقارنة بخمسة إعدامات من هذا النوع جرت في كامل العام 2017.

وهناك حالياً 80 شخصاً يواجهون الإعدام عن جرائم أدينوا بارتكابها عندما كانوا قاصرين، وفقاً لبيان مكتب حقوق الإنسان.

وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن على إيران "الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لجميع الإعدامات بحق الذين حكم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها وهم تحت سن 18"، مشيراً إلى "زيادة" في عدد الإعدامات في إيران.

وقال رعد الحسين "لا توجد دولة أخرى تقترب حتى من مجموع عدد الأحداث الذين أعدموا في إيران خلال العقود الماضية".

وتفيد منظمة #العفو_الدولية أن 87 شخصا أعدموا في إيران منذ عام 2005 حتى بداية العام الحالي عن جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.