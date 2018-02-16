ماي: مستعدون لمزيد من الإجراءات ضد إيران

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، إن بريطانيا تشارك #الولايات_المتحدة مخاوفها بشأن الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط، وإنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد طهران.

وذكرت ماي، خلال زيارة إلى #برلين، أنها أكدت هي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التزامهما بالاتفاق النووي الإيراني وضرورة تطبيقه بالكامل.

وقالت ماي للصحافيين "واتفقنا على أنه في الوقت الذي نواصل فيه العمل للحفاظ على الاتفاق، فإننا نشارك أيضاً الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الأفعال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، ونحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك المشكلات".

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أكد يوم الاثنين أن #لندن قلقة من الدور الإيراني بعد أن أسقطت مضادات أرضية طائرة حربية إسرائيلية يوم السبت أثناء عودتها من قصف لمواقع تدعمها إيران في سوريا.