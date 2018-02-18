إيران.. تحطم طائرة جنوب أصفهان ومصير 66 راكباً "معلق"

أفادت أجهزة الطوارئ في إيران، الأحد، بحسب ما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية، بسقوط طائرة ركاب قرب أصفهان.

وبعد أن أعلنت شركة الطيران الإيرانية "آسمان"، الأحد، مقتل 66 شخصاً كانوا على متن الطائرة المنكوبة، تراجعت الشركة، موضحة أنه لم يتم العثور على الطائرة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم شركة "آسمان" محمد الطبطبائي لوكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) "نظرا لظروف المنطقة الخاصة، لا نزال غير قادرين على الوصول إلى الموقع الدقيق لتحطم الطائرة، لذا لا يمكننا تأكيد مقتل جميع ركاب الطائرة بشكل دقيق وقاطع".

وكانت "آسمان" أعلنت في وقت سابق، الأحد، مقتل 66 شخصا كانوا على متن الطائرة. وقال متحدث باسم شركة آسمان للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن تحطم الطائرة جنوبي البلاد أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصا.

ونقل عن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية قوله: إن الطائرة سقطت في منطقة سميرم قرب أصفهان أثناء قيامها برحلة داخلية بين طهران وياسوج.

وكانت وكالة تسنيم أعلنت في وقت سابق أن طائرة الركاب الإيرانية، التابعة لخطوط "آسمان" الجوية "اختفت من على شاشات الرادار" أثناء رحلة من طهران إلى ياسوج في جنوب غرب البلاد. ونقلت الوكالة عن مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة الإيرانية سقطت في منطقة جبلية قرب بلدة سميرم.

إلى ذلك، نقلت وكالة "فارس" عن مدير عام العلاقات العامة في شركة خطوط "آسمان" أن الطائرة أقلعت عند الساعة الخامسة صباح الأحد من مطار "مهراباد" في طهران متجهة إلى مدينة ياسوج، الواقعة جنوب غربي إيران، مشيرا إلى أنه عند الساعة الثامنة من صباح الأحد اختفت الطائرة عن الرادار.