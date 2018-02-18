ظريف رداً على نتنياهو: سيرك كرتوني لا يستحق الرد

رفض #وزير_الخارجية الإيراني، محمد جواد #ظريف، ما وصفها باتهامات "السيرك الكرتوني" التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بلاده أصبحت عدوانية على نحو متزايد، وأنها أرسلت طائرة مسيرة إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي.

وصعد ظريف إلى المنصة، اليوم الأحد، في #مؤتمر_ميونيخ للأمن بعد ساعات قليلة من قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، #بنيامين_نتنياهو، برفع ما أفاد أنه جزء من الطائرة المسيرة، وتحدى أن يعترف ظريف بالأمر.

وقال وزير الخارجية الإيراني للحاضرين: "كنتم جمهورا لسيرك كرتوني هذا الصباح لا يستحق حتى شرف الرد".

واستنكر ظريف ما ذكر أنها "غارات إسرائيلية تشن كل يوم تقريبا بشكل غير قانوني داخل المجال الجوي السوري".

وأضاف أن #إسرائيل تحاول "رسم هذه الصور الكارتونية لإلقاء اللوم على الآخرين بسبب الأخطاء الاستراتيجية التي ترتكب من جانبها، أو ربما للتهرب من الأزمة المحلية التي تواجهها".

في سياق آخر، قال وزير الدفاع اللبناني، يعقوب صراف، إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها إذا شنت إسرائيل ضربات على أراضيها.

وجاءت تصريحات صراف، الأحد، بعدما قال نتنياهو إن إسرائيل أسقطت طائرة إيرانية غير مأهولة في مجالها الجوي، وأنها سوف تتصرف "إذا لزم الأمر"، ضد إيران ووكلائها، مثل حزب الله اللبناني.

أوضح صراف أمام المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن قائلا: "حلقت الطائرات الإسرائيلية غير المأهولة فوق رأسي على مدار الـ15 عاما الماضية"، مضيفا أن بلاده "ليس لديها نية للعدوان على أحد".

واختتم: "سوف ندافع عن أنفسنا" ومن أجل السلام "لن نتوقف عند أي تهديد ولن نقبل أي عدوان".