فرنسا: أنشطة إيران بالمنطقة وصواريخها تثير القلق

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الاثنين، إن باريس قلقة بشأن #برنامج_الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة #طهران في المنطقة.



وأشارت الوزارة إلى دعم إيران للحوثيين في #اليمن، دون إشارة إلى الدور الذي تلعبه طهران في #سوريا.



وأكدت #فرنسا مجددا التزامها بالاتفاق النووي الإيراني. وقالت إنها ترغب في تنفيذه بدقة وتواصل الحوار مع شركائها الأوروبيين والأميركيين بشأن البرنامج النووي.

ومن ناحية أخرى، يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو إلغاء #الاتفاق_النووي باعتبار أنه منح طهران ستارا لتطوير برنامجها الصاروخي وممارسة أنشطتها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط.