العثور على حطام الطائرة الإيرانية المفقودة بجبال زاغروس

عثرت فرق البحث الإيرانية على #حطام_الطائرة_الإيرانية المفقودة في #جبال_زاغروس. بحسب ما أعلن متحدث باسم الحرس الثوري الثلاثاء لوسائل إعلام حكومية.

وقال المتحدث رمضان شريف لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران (ايريب) إن "مروحيات الحرس الثوري عثرت هذا الصباح على حطام الطائرة في جبال دنا" في جنوب غرب البلاد.

وأضاف أنه "منذ يوم أمس بدأت الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري بمسح المنطقة الجغرافية حيث يحتمل أن تكون الطائرة قد تحطمت، وهذا الصباح تم إرسال مروحيتين تابعتين لسلاح الجو إلى الموقع".

واختفت الطائرة التابعة لشركة آسمان أثناء قيامها بالرحلة إي.بي-3704 صباح الأحد فوق جبال زاغروس وعلى متنها 66 شخصا، بعد حوالي 45 دقيقة من إقلاعها من طهران.

وبعد يومين شهدا تساقط ثلوج وضباب كثيف، تحسنت الأحوال الجوية صباح الثلاثاء ووضحت الرؤية أمام فرق المروحيات.

واختفت الرحلة التابعة لشركة #آسمان للطيران من على شاشات الرادار أول أمس الأحد (18 فبراير) بعد 50 دقيقة من إقلاعها من #طهران متجهة إلى مدينة ياسوج في جنوب غرب البلاد.

والطائرة من طراز (إيه.تي.آر 72) وعمرها يتجاوز 24 عاما بقليل. وتفيد بيانات على موقع هيئة سلامة الطيران أن الطائرة عادت للخدمة قبل ثلاثة أشهر فقط بعد أن كانت مخزنة لست سنوات.

وقالت شركة (إيه.تي.آر) المصنعة للطائرة إن سبب الحادث لم يعرف بعد. وشهدت إيران العديد من حوادث تحطم الطائرات خلال العقود القليلة الماضية.