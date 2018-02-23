بالفيديو.. شرطي إيراني يطرح ناشطة ضد الحجاب أرضا

أثار مقطع فيديو يظهر شرطيا إيرانيا يدفع بقوة أرضا، امرأة كانت تحتج على #الحجاب في# إيران، من على منصة مؤقتة أقامتها في شارع مكتظ بطهران، انتقادات على مواقع #التواصل_الاجتماعي، الجمعة.

ويبدو أن مقطع المحتجة، التي خرجت وحدها، التقط في شارع "انقلاب" حيث اعتقلت امرأة أول مرة في كانون الأول/ديسمبر بعدما وقفت دون غطاء رأس ملوحة بحجاب على عصا خشبية.

ومنذ ذلك الحين، نشرت عشرات النساء صورا لأنفسهن في الشارع أو الحدائق دون حجاب حيث لوحن بأغطية رؤوسهن في تحدٍّ للسلطات الإيرانية.

وظهرت المرأة، في المقطع الذي انتشر على الإنترنت، الخميس، واقفة على المنصة ملوحة بيديها في الهواء وشعرها الأشقر مكشوف قبل أن يبدأ حشد بالتصفيق لها.

ثم اقترب عنصر شرطة من المرأة واعتلى المنصة إلى جوارها ودفعها أرضا بعنف بالغ، فيما سُمع صوت رجل يسأل "أين حقوق الإنسان؟".

وفي تعليقها على الحادثة، كتبت الناشطة والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، #نسرين_ستوده، على موقع "فيسبوك"، أن الشرطة خالفت القانون لأنه "لا يحق لأي رجل التعامل مع امرأة بهذه الطريقة".

وأعرب مستخدمو موقع "تويتر" كذلك عن غضبهم حيال تصرف الشرطي، وكتب أحدهم أن "مخالفة القانون من قبل أشخاص يرتدون بزات عناصر إنفاذ القانون هي مشكلتنا في إيران".

وذكر آخر أن "الشرطة التي أوقعت الفتاة في #شارع_انقلاب هي ذاتها المسؤولة عن ضمان أمن ونجاح الانتخابات".

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، اعتقلت نحو 30 امرأة في طهران لتحديهن القانون الإيراني الذي يوجب عليهن ارتداء الحجاب.