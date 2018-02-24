روسيا تعارض إدانة إيران بالأمم المتحدة حول اليمن

ذكر دبلوماسيون أن روسيا عارضت، الجمعة، في الأمم المتحدة مشروع نص تقدمت به بريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة وفرنسا، يدين إيران لعدم منعها وصول شحنة أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت المصادر نفسها إن موسكو رفضت خلال مفاوضات هذه الوثيقة، وستجرى مشاورات جديدة خلال نهاية الأسبوع الجاري.

ومسودة النص "تدين" إيران لعدم تطبيقها حظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ 2015، ولأنها "أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسليم وبيع ونقل (صواريخ إلى الحوثيين) بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويدعو النص إلى اتخاذ "إجراءات إضافية" ضد إيران بالتحديد.

ويفترض أن يجري مجلس الأمن الدولي، الاثنين، تصويته السنوي على تجديد الحظر على اليمن.

وبهذه المناسبة، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا لإدانة طهران ومعاقبتها بعد إطلاق صواريخ على السعودية في 2017.

وأكد خبراء للأمم المتحدة في تقرير أن إيران لم تنفذ التزاماتها بمنع وصول الصواريخ إلى اليمن.

وفي نظر الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تقف طهران وراء هذه الشحنات.

وقال دبلوماسي أوروبي طالبا عدم كشف هويته "لا شك" في ذلك، رافضا إضافة أي تفاصيل عن الأدلة التي يملكها الغربيون.

أما روسيا فترى أن التقرير لم يقدم أي دليل على تورط مباشر للسلطات الإيرانية.

وهي ترى أن قطع الصواريخ التي عرضتها مؤخرا الولايات المتحدة وإن كانت إيرانية، فهي لا تشكل دليلا على دور مباشر لإيران في نقل أسلحة إلى اليمن في انتهاك للحظر.