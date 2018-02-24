10 موقوفين.. حملة اعتقالات إيرانية تطال علماء البيئة

أوقفت #السلطات_الإيرانية 3 آخرين من علماء البيئة ما يرفع عدد الناشطين الموقوفين إلى 10، حسب ما أعلن موقع "تابناك" المقرب من المحافظين في وقت متأخر، الجمعة.

وقال تابناك: "أوقف 3 #علماء_بيئة في إحدى مدن مقاطعة #هرمزغان في جنوب البلاد"، من دون أن يحدّد سبب توقيفهم أو اليوم الذي تمت فيه هذه العملية.

وكان العلماء أعضاء في جمعية حماية البيئة في لوردين المنطقة الواقعة على مقربة من الخليج.

وأوقف في كانون الثاني/يناير 8 أعضاء في #جمعية_حماية_الحيوانات البرية، إحدى أهم المنظمات الناشطة في حماية البيئة، بتهمة #التجسس.

وتوفي أحد الموقوفين، كاووس سيد امامي، في السجن قبل حوالي أسبوعين.

وقالت السلطات الإيرانية إنه انتحر، وهو ما شكّكت به عائلته وأكدت أنه سبق أن تلقى تهديدات.

وكان نائب رئيس جمعية حماية البيئة، كاوه مدني، اعتقل لفترة وجيزة في شباط/فبراير.