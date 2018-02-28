روحاني يشيد بـ"دهاء" روسيا لدفاعها عن إيران بمجلس الأمن

أشاد الرئيس الإيراني #حسن_روحاني بما وصفه بـ "دهاء" روسيا وموقفها "المحق" في الدفاع عن إيران بمجلس الأمن حيث استخدمت، الاثنين الماضي، حق النقض في مجلس الأمن لمنع صدور قرار، تقدمت به بريطانيا ودعمته الولايات المتحدة وفرنسا، يجدد الحظر على إرسال أسلحة إلى #اليمن، ويتضمن في الوقت نفسه إدانة لإيران، بسبب تسليحها المتمردين #الحوثيين.

وقال روحاني في كلمة، الأربعاء، خلال زيارته مدينة بندر عباس (جنوب إيران)، وبثها التلفزيون الإيراني، إن "أميركا وقبل يومين جاءت إلى #مجلس_الأمن مرة أخرى لإدانة إيران بشأن اليمن لكنها فشلت في تحقيق هدفها".

وأضاف: "نثمن الموقف الداهي والمحق لجارتنا روسيا وبعض الدول الأخرى في مجلس الأمن، والتي هي مواقف صائبة وصحيحة"، على حد تعبيره.

وتعليقا على المطالبات الأميركية والأوروبية بوقف برنامج تطوير الصواريخ والاختبارات الباليستية الإيرانية، قال روحاني إن #إيران تتفاوض حول قدراتها الدفاعية.

وشدد الرئيس الإيراني بالقول: "من أجل تصنيع الصواريخ والدبابات وحاملات الجند وسائر الأسلحة لم ولن نستأذن أحدا".

وتابع: "وبشأن الأمن في منطقتنا لسنا بحاجة إلى تدخل الأجانب لكننا في الوقت ذاته مستعدون للحوار مع الدول الجارة والصديقة.

ووصف روحاني التصریحات الأميركیة الأخيرة حول #الاتفاق-النووي بأنها "غير منطقية"، كما اتهم الولایات المتحدة باستغلال الاحتجاجات الشعبية ومحاولة رفع ملف إیران إلی مجلس الأمن بسبب هذه الأحداث.