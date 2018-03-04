إيران تعثر على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

عثرت فرق الطوارئ على #الصندوقين_الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت بعد اصطدامها بقمة جبل في جنوب غربي #إيران قبل أسبوعين، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها من ركاب وأفراد طاقم، ومجموعهم 66 شخصاً، وفقاً لما أعلنته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وكانت #الطائرة التابعة لشركة #آسمان للطيران اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من طهران إلى مدينة #ياسوج بجنوب غربي البلاد يوم 18 فبراير/ شباط.

وأكد رضا جعفر زاده، مدير العلاقات العامة بمؤسسة الطيران المدني تسليم الصندوقين للسلطات القضائية قبل تولي الخبراء فحصهما.

وعطلت الثلوج ووعورة المنطقة الجبلية جهود الإنقاذ، مما أجج من مشاعر الحزن والغضب لعائلات الضحايا في مجتمع مبتلى بمخاطر السفر جوا.

وكانت شركة آسمان للطيران قالت في وقت سابق إن 65 شخصا كانوا على متن الطائرة، بعد أن تغيب أحد الركاب عن الرحلة إلا أنها صححت العدد فيما بعد إلى 66 شخصا.