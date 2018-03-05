الوكالة الدولية تحذر من انهيار اتفاق إيران النووي

حذر #يوكيا_أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة، الاثنين، من تداعيات انهيار #الاتفاق_النووي مع #إيران.

وقال أمانو خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنه 'إذا كانت هناك نية لإفشال الاتفاق النووي فإن هذا الموضوع يعد خسارة كبرى لآليات التأكد من سلمية البرنامج النووي والتعددية".

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة عملت على التحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي في فترة تزيد عن عامين.

وكشف أمانو أن الوكالة طلبت من #إيران تقديم المزيد من الإيضاحات بشأن خططها لتطوير دورة الوقود النووي لاستخدامها في المحركات لسفن البحرية.

ويناقش الاجتماع الموسمي لأعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا التقرير الجديد للمدير العام حول تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وستستمر الاجتماعات حتى الجمعة القادمة لتتناول قضايا أخري بما فيها تنفيذ اتفاقيات الوكالة ذات الصلة بقواعد السلامة والأمان في كوريا الشمالية وسوريا وكذلك التقارير ذات الصلة بمراجعة الأمان والتقنية النووية.

ويأتي هذا بينما نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن تكون إيران وافقت على إصدار ترخيص من قبل الإدارة الأميركية لتصدير أجهزة إشراف لتشديد الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي، وبأنها تمت وفق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT).

وكان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب قد حدد في كانون الثاني /يناير الماضي مهلة 120 يوماً للكونغرس الأميركي والشركاء الأوروبيين لتعديل الاتفاق مع إيران مهددا بخروج واشنطن منه إذا لم تنفذ الشروط الأميركية.

ويزور حاليا وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، طهران لحثها على إجراء مفاوضات حول تعديل الاتفاق وتنفيذ شروط واشنطن وحلفائها الأوروبيين (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) خاصة فيما يتعلق بوقف تطوير وإنتاج وتجارب الصواريخ الباليستية وإنهاء إيران تدخلاتها ودعمها للإرهاب في المنطقة.

وطالب لودريان بضرورة التزام جميع أطراف الاتفاق النووي بالتزاماتها، معلنا أن بلاده تعارض الموقف الأميركي حيال الاتفاق النووي.

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تدخل المفاوضات حول النووي والصواريخ "إذا كان هدف أوروبا إرضاء أميركا" على حد تعبيره.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" فقد أشار ظريف خلال لقائه نظيره الفرنسي الاثنين إلى تصريحات لودريان البرنامج الصاروخي الإيراني بأن هذا البرنامج خارج عن الاتفاق النووي، حسب قوله.