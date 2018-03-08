إيران تعاقب امرأة بالسجن عامين لخلعها الحجاب علناً

ذكر موقع "ميزان" الإلكتروني التابع لوزارة العدل الإيرانية الأربعاء أن امرأة #نزعت_حجابها علناً احتجاجاً على فرض ارتدائه حُكم عليها بالسجن مدة 24 شهراً بينها ثلاثة مع النفاذ.

وأضاف أن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي الذي أعلن الحكم لم يكشف عن هوية المرأة لكنه أكد أنه سيستأنف الحكم، كاشفاً أن النيابة العامة ستطالب بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ.

عادة ما يحكم على النساء اللواتي يظهرن كاشفات الشعر علناً في #إيران بفترة أقصر كثيرا، شهرين أو أقل، وغرامة تعادل 25 دولارا.

وتم اعتقال أكثر من 30 إيرانية منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر بسبب #نزع_الحجاب علناً في بادرة تحدي للقانون. وأفرجت السلطات عن معظمهن لكنهن يخضعن للمحاكمة.

في بعض مناطق العاصمة، تقود النساء السيارات وحجابهن يتدلى على أكتافهن.

وأكد المدعي العام أنه يرفض مثل هذا السلوك وأنه أعطى أوامر بتوقيف السيارات التي تقودها نساء يرفضن ارتداء الحجاب "حسب الأصول".