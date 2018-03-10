واشنطن تطالب طهران بكشف مصير ضابط "إف بي آي"

طالبت الخارجية الأميركية من السلطات الإيرانية التعهد بالتزامها بالتعاون للكشف عن مصير روبرت ليفنسون، الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" الذي اختفى في مارس 2007 أثناء رحلة له كمحقق خاص.

وجددت هيذر نويرت، المتحدثة باسم #الخارجية_الأميركية في بيان الجمعة، بمناسبة مرور 11 عاما على اختفاء ليفنسون، تأكيد #واشنطن على أن ضابط الـ "إف بي آي" اختفى في جزيرة كيش الإيرانية.

وجاء في البيان أن "إيران تعهدت بالعمل مع الولايات المتحدة لمساعدتنا على إعادة روبرت ليفنسون، ونريد أن تفي #إيران بهذا الالتزام".

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت من قيمة المكافأة النقدية من مليون إلى 5 ملايين دولار للمساعدة في العثور على روبرت ليفنسون، خاصة بعد معلومات أكدت أنه ما زال على قيد الحياة قبل حوالي ثلاث سنوات.

وكان ليفنسون قد ظهر في شريط فيديو في نوفمبر 2010 وهو يرتدي ملابس سجين حمراء اللون وبلحية طويلة، وطالب في لافتة يحملها بالعمل على إطلاق سراحه، لكنه لم يذكر اسم الجهة التي تحتجزه ولا مكانه.

وكان أصدقاء ليفنسون قالوا حين اختفائه إنه كان في ذلك الوقت يحقق بشأن حالات غش في السجائر، وإن كان معظمها في أميركا اللاتينية".

وردا على المطالبة الأميركية المتكررة قالت الحكومة الإيرانية مرارا إنها لا تعلم شيئا عن اختفاء ليفنسون أو مكانه.