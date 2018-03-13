ترمب يمدد حالة الطوارئ بشأن إيران لدعمها الإرهاب

أعلن البيت الأبيض في بيان الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، أمر بتمديد حالة الطوارئ بشأن #إيران لمدة عام آخر، محذرا من استمرار إيران بدعم الإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية.

وجاء في البيان أن الرئيس الأميركي أشار في رسالة وجهها إلى الكونغرس حول تمديد حالة الطوارئ بشأن إيران، والمنشورة عبر موقع البيت الأبيض أن تصرفات وسياسات النظام الإيراني، بما في ذلك تطويره للصواريخ الباليستية ودعمه للإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، تعتبر تهديدات غير عادية للأمن الوطني والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي".

وأشار البيان إلى أن "رفع العقوبات النووية ضد إيران والتي جاءت بعد اتفاق نووي، رغم أنها تمثل تغييراً ملموساً في الموقف من العقوبات، إلا أن العقوبات الأميركية غير النووية الشاملة ضد إيران ما زالت قائمة".

يذكر أنه "في 14 نوفمبر عام 1979 أصدر رئيس الولايات المتحدة القرار التنفيذي رقم 12170 لمواجهة التهديد غير الاعتيادي ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي باعتبارها حالة طوارئ وطنية تجاه إيران".

وانقطعت العلاقات بين واشنطن وطهران بعد الثورة الإيرانية عندما اقتحم مجموعة من الثوريين مقر السفارة الأميركية بعد أن تغلبوا على حرسها، وقاموا باحتجاز 52 دبلوماسيا أميركيا كرهائن لمدة 444 يومًا من 4 نوفمبر 1979- 20 يناير 1981.

وبدأت منذ تلك الحادثة فرض حالة الطوارئ بشأن إيران، حيث اعتبرت الولايات المتحدة إيران بمثابة تهديد استثنائي لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها.