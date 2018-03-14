الحرس الثوري يزور الدوحة: ندعم قطر حكومة وشعباً

قال نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، إن #إيران تدعم #قطر حكومة وشعباً.

ونقلاً عن وكالة "إرنا" الإيرانية، قال العميد تنكسيري على هامش معرض "ديمدكس 2018" في #الدوحة، "إن الظروف مهيأة لتنمية التعاون مع قطر، ونحن نسعى إلى مزيد من تعزيز العلاقات مع هذا البلد".

وأشار العميد تنكسيري إلى المعرض وقال "نحن نسعى إلى أن نعرض في المعارض اللاحقة الإنجازات الإيرانية في مجال إنتاج الأجهزة والمعدات البحرية".

ولفت إلى أن العلاقات متوترة بين بعض دول الخليج وقطر، مشيرا إلى أن إقامة معرض بهذا الحجم يعتبر إنجازا مهما للحكومة القطرية، وقال إنه "لا يشعر في المعرض بأي فراغ في تواجد الدول التي قاطعت قطر"، مؤكدا أن "مشاركة إيران في الدورات الثلاث للمعرض هي بمعنى الدعم الإيراني للدوحة"، حسب تعبيره.

تعاون ثنائي إيراني - قطري

وأشار العميد تنكسيري إلى التعاون الثنائي بين إيران وقطر في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل، والمشاركة في المناورات العسكرية. وقال إن "إيران تمد دوما يد الصداقة إلى دول الجوار، ونؤمن بأن بإمكان دول المنطقة أن توفر الأمن فيها من خلال مزيد من التقارب"، مؤكدا أن "الخليج هو بيتنا، وأن أمنه أيضا بيدنا".

هذا ويقوم وفد من القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بزيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مؤتمر لقادة القوات البحرية في غرب آسيا.

وتفقد الوفد الإيراني خلال هذه الزيارة المعرض الدولي السادس للدفاع البحري "ديمدكس 2018" الذي يقام في الدوحة مرة في كل عامين، ويتضمن استعراضا عسكريا للسفن الحربية للدول المشاركة فيه.