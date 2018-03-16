بالفيديو.. سليماني يتخوف من شوكولا قدمتها طفلة "ببراءة"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية فيديو لـ #قاسم_سليماني، قائد فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني وهو يتخوف من قطعة #شكولاتة_قدمتها_له_طفلة ببراءة في مقبرة بمدينة كرمان جنوب شرق #إيران.

وتناقلت مواقع موالية فيديو منشور على صفحة سليماني على انستغرام تحت عنوان "التعامل الأبوي للقائد سليماني مع طفلة في مقبرة الشهداء بكرمان" إلا أن سليماني يظهر في هذا الفيديو يأخذ قطعة شكولاتة قدمتها له الطفلة ولكن بدلا من أن يأكلها وضعها في فم الطفلة الأمر الذي أشعل مواقع التواصل المنتقدة والمناوئة واعتبرت هذا التصرف يؤكد #تخوف_سليماني_من_الشكولاتة التي قدمتها له الطفلة.

وكتب ناشط على تويتر باسم "دايان يلمه-تركمان" يقول : "قاتل أطفال سوريا كان متخوفا من التسمم إلى درجة تجنب أكل شكولاتة أخذها من يد طفلة صغيرة فوضع القطعة في فم الطفلة نفسها".

وكتب موقع المراسلين الشباب التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني محاولا الترويج لقاسم سليماني :"في هذا الفلم نرى الطفلة نجين توزع الشكولاتة وتصل إلى القائد سليماني فيتساءل الحاج سليماني بلطف ما هو سبب النذر ويأخذ شكولاتة وبعد أن يفتحها يعطيها لنفس الطفلة بدلا من أي يأكلها".

أما أحد المعلقين على الفيديو باسم " ‫neofreeman" يطرح سؤلا بالقول "هل هذا هو القائد البطل؟ ألم تقولوا بأنكم متعطشون للشهادة فلماذا تشكون في طفلة بريئة فحتى لو كنت متخوف من السم لماذا أعطيت الشكولاتة المسمومة فرضا للطفلة؟ على أقل تقدير كنت تعطيها لأحد مرافقيك من أصحاب الرقاب السمان بدلا من تلك الطفلة البريئة.