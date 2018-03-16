واشنطن قلقة من قمع صحفيي إيران ومضايقة عائلاتهم

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها جراء قمع الصحفيين وعائلاتهم في إيران وطالبت السلطات في #طهران إلى احترام ما يفرضه القانون الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية التعبير للجميع بما فيهم الصحفيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر #نويرت، في بيان الخميس، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كشف هذا الأسبوع في جزء من تقرير المقرر الخاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في #إيران، واعتقال وتهديد الصحفيين وعائلاتهم.

وأبدت الولايات المتحدة قلقها مما جاد في التقرير حول 'الظروف الخطيرة التي تواجه الصحافة في إيران حيث استمر المقرر الخاص في تلقي تقارير حول #الاعتقال والاحتجاز والتحرش التعسفيين بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وعائلاتهم".

وبحسب التقرير، فإن الممارسات الإيرانية، شملت المضايقات والاحتجاز التعسفي وحظر السفر، ومراقبة عملاء #المخابرات لبعض الأفراد وأسرهم.

ويشير التقرير إلى أمر قضائي صادر عن محكمة في طهران، يتهم 152 من الموظفين والموظفين السابقين والمساهمين من تنفيذ المعاملات المالية في البلاد، بـ'التآمر ضد الأمن القومي'.

صنف المنظمات الدولية إيران من أكبر السجون الخمسة الأولى للصحفيين بالعالم حيث ذكر التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" المعني بحرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين حول العالم، أن كلا من الصين وتركيا وسوريا وإيران وفيتنام ضمت أكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم حتى بداية العام الجاري.

وذكرت المنظمة في تقرير لها حول إيران في أغسطس/آب الماضي، أن فترة حكم الرئيس الإيراني حسن روحاني الأولى شهدت حملة قمع واسعة ضد الصحفيين وطالبته بتطبيق ما وعد به حول ضمان حرية الصحافة خلال ولايته الثانية.

كما ذكرت أن حوالي 200 مراسل وصحفي تم استدعاؤهم واستجوابهم من قبل الأجهزة الأمنية وصدرت ضد 32 منهم أحكام بالحبس لمدد طويلة من قبل القضاء تتراوح بين 3 و16 عاما، وذلك خلال الولاية الأولى من رئاسة #روحاني.