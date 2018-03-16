شاهد.. سليماني يتخوف من شوكولاتة قدمتها طفلة "ببراءة"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية فيديو لـ #قاسم_سليماني، قائد فيلق القدس، ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وهو يتخوف من قطعة #شوكولاتة_قدمتها_له_طفلة ببراءة في مقبرة بمدينة كرمان جنوب شرق #إيران.

وتناقلت مواقع موالية فيديو منشورا على صفحة سليماني على انستغرام تحت عنوان "التعامل الأبوي للقائد سليماني مع طفلة في مقبرة الشهداء بكرمان"، إلا أن سليماني يظهر في هذا الفيديو يأخذ قطعة شوكولاتة قدمتها له الطفلة، ولكن بدلا من أن يأكلها وضعها في فم الطفلة، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل المنتقدة والمناوئة، واعتبرت هذا التصرف يؤكد #تخوف_سليماني_من_الشوكولاتة التي قدمتها له الطفلة.

وكتب ناشط على تويتر باسم "دايان يلمه-تركمان" يقول: "قاتل أطفال سوريا كان متخوفا من التسمم إلى درجة تجنب أكل شوكولاتة أخذها من يد طفلة صغيرة، فوضع القطعة في فم الطفلة نفسها".

#یابوفقط_سلیمانی

سردارکودک کش درسوریه حتی حاضرنبود ازدست دخترخردسالی شکلات گرفته بخورد

می ترسید که مسموم شده باشد شکلات را گذاشت تو دهن دخترخانم#براندازم pic.twitter.com/lChQX6rSmF — دایان یلمه -ترکمن (@dayan_turkmen) March 15, 2018

وكتب موقع "المراسلين الشباب" التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني محاولا الترويج لقاسم سليماني: "في هذا الفيلم نرى الطفلة نجين توزع الشوكولاتة وتصل إلى القائد سليماني فيتساءل الحاج سليماني بلطف ما هو سبب النذر، ويأخذ شوكولاتة، وبعد أن يفتحها يعطيها لنفس الطفلة بدلا من أن يأكلها".

أما أحد المعلقين على الفيديو باسم "‫neofreeman" فطرح سؤلا بالقول "هل هذا هو القائد البطل؟ ألم تقولوا بأنكم متعطشون للشهادة، فلماذا تشكون في طفلة بريئة، فحتى لو كنت متخوفا من السم لماذا أعطيت الشوكولاتة المسمومة فرضا للطفلة؟ على أقل تقدير كنت تعطيها لأحد مرافقيك من أصحاب الرقاب السمان بدلا من تلك الطفلة البريئة.