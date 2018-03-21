خامنئي: لا شأن للمجتمع الدولي بتدخلنا في دول المنطقة

هاجم المرشد الأعلى للنظام الايراني علي #خامنئي، المجتمع الدولي لانتقاده التدخل الايراني في العراق وسوريا واليمن وسائر دول المنطقة، معتبرا أن ذلك تم من أجل " مكافحة الإرهاب" ونشر " قيم الثورة " الايرانية.

وقال خامنئي خلال خطاب في مرقد الإمام علي الرضا مدينة مشهد، مركز محافظة #خراسان، بمناسبة #عيد_النوروز وبدء العام الإيراني الجديد، إن " المتطفلون الدوليون الذين يريدون التدخل في جميع القضايا الداخلية لمختلف مناطق العالم، يحتجون علينا ويقولون لماذا يتدخل الايرانيون في سوريا والعراق ودول أخرى"، وتساءل: ما علاقتكم بذلك؟!

وأضاف المرشد الايراني قائلا " إن تواجدنا في المنطقة جاء بطلب من الحكومات؛ إذ حيثما ذهبنا كان من أجل أن حكومات وشعوب المنطقة طلبت منا ذلك؛ كانوا يريدون المساعدة فقدمنا لهم ذلك، قمنا بتقديم المساعدة بدافع منطقي وعقلاني"، بحسب مقاطع من كلمته التي نشرتها وكالة هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية " IRIB".

وتأتي هذه التصريحات عقب الكشف عن حجم الإنفاق الايراني في سوريا والعراق واليمن لدعم الميليشيات التي تقاتل تحت إمرة الحرس الثوري وتنفذ أجندة التوسع الايراني في المنطقة.

وتقود إيران المعارك في سوريا منذ عام 2012 وأنفقت على تواجد الحرس الثوري والميليشيات الأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية والسورية التابعة التي تقدر بحوالي 70000 مقاتل.

كما نظّمت إيران ميليشيات موالية لقوات الأسد تمسك بزمام الأمور ميدانيا وقوامها 50 ألف عنصر على غرار قوات #الباسيج الإيراني، ويدفع الحرس الإيراني رواتبها.

وكانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد كشفت أن إيران أنفقت 6 مليارات دولار سنويا على الأقل لدعم #نظام_الأسد، وأكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد حول الاحتجاجات الشعبية في إيران، أن أصوات الشعب الإيراني تطالب الحكومة في طهران بوقف دعم الإرهاب بالمليارات وتمويل الميليشيات في العراق واليمن، كما تنفق ستة مليارات سنويا على الأقل لدعم الأسد".