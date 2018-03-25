إيران: تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأميركي.. عار

وصفت #إيران تعيين سفير الأمم المتحدة السابق، #جون_بولتون، في منصب مستشار الأمن القومي الأميركي بأنه "عار"، حسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

ونقل تقرير، الأحد، لوكالة أنباء "فارس"، شبه الرسمية، عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، #علي_شمخاني، قوله إنه بالنسبة إلى "قوة عظمى ظاهريا، من العار أن يتلقى مستشار أمنها القومي أجورا من جماعة إرهابية"، في إشارة إلى حضور بولتون اجتماعا لجماعة جماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في عام 2017.

وقامت الولايات المتحدة بشطب منظمة "مجاهدي خلق" من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية في عام 2012.

كما قال شمخاني إن محاولات الولايات المتحدة لإضعاف إيران لم تضع سوى "الأساس لتحسين قوة ونفوذ" إيران. ويدعو بولتون إلى تغيير النظام في إيران، ويعارض الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

والأحد أيضا، قال حسين نجفي حسيني، المتحدث باسم اللجنة البرلمانية النافذة المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية، لوكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية، شبه الرسمية، إن تعيين بولتون، وكذلك تعيين رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية السابق، #مايك_بومبيو، وزيرا للخارجية الأميركية "يثبت أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو الإطاحة بالجمهورية الإسلامية (الإيرانية)". وأضاف أن الولايات المتحدة ستستخدم منظمة "مجاهدي خلق" لتحقيق هذا الهدف.

وأعلن الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الخميس، تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي، في الوقت الذي تدرس فيه إدارته قرارا رئيسيا بشأن احتمال الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.