مظاهرة في الأهواز ضد برنامج إيراني مهين للعرب

تجمع الآلاف من المواطنين العرب في مدينة #الأهواز، مركز إقليم #عربستان، جنوب غرب #إيران، ضد برنامج اعتبروه مهينا للعرب، وكان التلفزيون الإيراني قد بثه قبل أيام.

ووفقا لبيان لمنظمة حقوق الإنسان الأهوازية، احتشد آلاف المواطنين، صباح الأربعاء، أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في مدينة الأهواز، وعبروا عن "رفضهم لسياسات التفريس العنصرية والاضطهاد القومي".

وبحسب مقاطع فيديو نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل، هتف المتظاهرون بشعار "الأهواز لنا ‌وما نعطیها" وسط تصاعد الهلاهل (الزغازيد) من قبل النساء المشاركات، وذلك لإثبات عروبة الأرض والهوية ومقاومة التفريس والسياسات العنصرية، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

ودعا المتظاهرون العرب الذين كانوا يرتدون ملابس عربية ورفعوا شعارات باللغات العربية والفارسية، مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الاعتذار من الشعب العربي وتوبيخ مسؤولي البرنامج المذكور.

موجة عنصرية ضد العرب

وذكرت المنظمة أن تجمعات أخرى في عبادان ومعشور ومدن أخرى في الإقليم، نُظمت خلال الأيام الماضية تنديدا بالموجة العنصرية المعادية للعرب في إقليم الأهواز وفي إيران عموما".

وكان برنامج تلفزيوني خاص للأطفال تحت عنوان "كلاه قرمزي"، بثته القناة التلفزيونية الثانية الرسمية بمناسبة أعياد رأس السنة الإيرانية " #النوروز"، تضمن فقرة استعراضية دعائية تتجاهل الوجود العربي بشكل كامل في منطقة الأهواز ذات الأغلبية السكانية العربية، وعرض دمية ترتدي زيا تتبع للقومية اللورية المهاجرة إلى الإقليم، بينما تم تعريف كافة الأقاليم القومية الأخرى بأزيائها المحلية.

ويقول ناشطون إن الحكومة الإيرانية تتعمد ممارسة سياسات التمييز والتهميش الممنهج ضد عرب الأهواز، وتستمر في مخطط التغيير الديمغرافي للمنطقة، بهدف طمس هويتهم وإنكار وجودهم في مناطقهم العربية في الجنوب الغربي، والتي تتميز بشكل كامل من حيث المكون البشري والجغرافيا والثقافة واللغة والتاريخ عن سائر مناطق إيران.

وأثارت هذه السياسات حفيظة النشطاء العرب الأهوازيين وغضبهم، حيث أطلقوا حملة للاحتجاج عبر شبكات التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #أنا_عربي بالإضافة إلى توجيه رسائل احتجاجية تلقي باللوم والمسؤولية على الجهات المعنية، وذلك للتأكيد على الوجود العربي في منطقة الأهواز والاحتجاج على أداء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية التي تخضع للإشراف المباشر من قبل المرشد #علي_خامنئي، مطالبين بمحاسبة المقصرين والاعتذار الرسمي للشعب العربي في الأهواز.