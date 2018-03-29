إيران تفتح النار لتفريق مظاهرة في الأهواز

فتحت قوات الأمن الإيرانية النار في الهواء، وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق مظاهرة سلمية خرج فيها الآلاف من أبناء الشعب العربي الأهوازي.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن الأمن الإيراني قمع المظاهرة السلمية دون وقوع إصابات.

ويظهر مقطع بثه ناشطون قيام قوات الأمن الإيرانية والشرطة بإطلاق النار في الهواء بشكل مكثف، وكذلك إلقاء قنابل مسيلة للدموع ومطاردة الشبان المتظاهرين نحو جسر نادري وسط مدينة الأهواز.

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وأظهر مقطع آخر بثه ناشطون قيام قوات الأمن بشن حملة اعتقالات ضد المتظاهرين وسط استمرار إطلاق النار العشوائي.

وكان آلاف المتظاهرين العرب في #مدينة_الأهواز، مركز إقليم عربستان، جنوب غرب #إيران، قد خرجوا بمظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي، ضد برنامج اعتبروه مهينا للعرب، ورفعوا شعارات تندد بالموجة العنصرية المعادية للعرب ومحاولة "تفريس" هوية الإقليم.

وبث ناشطون مقاطع #فيديو وصورا تظهر تجمع حوالي 5 آلاف من الشبان العرب تلتف حولهم الجماهير من النساء والرجال وهم يرددون أهازيج شعبية معروفة في الأهواز، وذلك خلال المظاهرة التي جابت شوارع المدينة وهم يهتفون بشعار "بالروح بالدم نفديك يا أهواز".

دور للنساء أيضا

وأظهر مقطع فيديو آخر حضورا مكثفا للنساء العربيات خلال مظاهرة الأهواز ضد العنصرية، وكن يهتفن: "أنا أهوازي ما أقبل إهانة".

هذا وأفاد ناشطون بتجدد الاحتجاجات عصر الخميس، في سوق الأهواز القديم بعد ما تم تفريق المتظاهرين من شارع نادري بالقوة.

نساء #الأهواز يهتفن بالمظاهرة: أنا #أهوازي ما أقبل اهانة

تجمع الآلاف من المتظاهرين ضد العنصرية واهانة العرب في التفزيون الايراني واستمرار سياسيات الاضطهاد القومي ومحاولات التغيير الديمغرافي، شارع نادي الاهواز٢٩مارس٢٠١٨ pic.twitter.com/nHVPYsfic2 — AhwazHumanRights Org (@AhwazAhro) March 29, 2018

ممارسات عنصرية مكشوفة

من جهتها، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، أن الآلاف من أبناء الشعب العربي الأهوازي خرجوا يوم الخميس في سوق الإقليم (شارع عبد الحمید الخزعل وشارع نادري)، احتجاجا على برنامج مهين للعرب في التلفزيون الإيراني، وعبروا عن رفضهم لسياسات التفريس العنصرية والاضطهاد القومي، بينما طوقت قوات الأمن والشرطة المتظاهرين وحاولت تفريقهم.

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وذكرت المنظمة أن هذه البرامج وغيرها من الممارسات العنصرية تأتي في إطار سياسات التغيير الديموغرافي التي تتخذها الحكومة المركزية الإيرانية ضمن محاولتها تغيير التركيبة السكانية لصالح القوميات المهاجرة وترحيل السكان الأصليين عرب #الأهواز من موطنهم وأراضيهم عن طريق سياسات الفقر والتهميش والإقصاء والبطالة والحرمان".