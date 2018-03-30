ثالث أيام مظاهرات الأهواز تواجه بعنف الأمن الإيراني

شن الأمن الإيراني هجوماً على المتظاهرين في مدينة الأهواز، والذين خرجوا لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على العنصرية المعادية للعرب وسياسات التمييز ضدهم.

وبث ناشطون مقطعاً يظهر هجوم رجال الأمن على المتظاهرين وضربهم بالعصي والهراوات وسط إطلاق النار الكثيف وإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

ثالث يوم مظاهرات #الاهواز ضد العنصرية واهانة العرب المكررة في التلفزيون الايراني واستمرار سياسات التغيير الديمغرافي، مستمر في منطقة #كوت_عبدالله الجمعة ٣٠ مارس ٢٠١٨

شباب كوت عبدالله يهتفون الآن: بالروح بالدم نفديك يا الاهواز #الأهواز #الأحواز #عربستان #ايران #الأهواز_تنتفض pic.twitter.com/2r9Cd5VXsf — AhwazHumanRights Org (@AhwazAhro) March 30, 2018

من جهتها، أفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية باعتقال 12 شخصاً في مظاهرات الأهواز بينهم 3 نساء، ونشرت أسماء كل من عائشة نيسي (19 عاماً) وخديجة نيسي وخالد مهاوي ومحمود بيت سياح، الذين كانوا من بين معتقلي يوم الخميس.

وانطلقت ثالث أيام مظاهرات عرب الأهواز ضد ما يصفونه بالعنصرية والتمييز والاضطهاد القومي، الذي يمارسه النظام الإيراني من منطقة كوت عبدالله جنوب غربي مدينة الأهواز عاصمة الإقليم.

وبث ناشطون مقاطع تظهر المئات من الشباب العرب وهم يهتفون خلال مسيرة بشعار "بالروح بالدم نفديك يا أهواز"، بينما تطوقهم قوات من الأمن الإيراني ووحدات مكافحة الشغب.

وبدأت الاحتجاجات قبل 3 أيام تنديداً ببرنامج تلفزيوني مهين لعرب الأهواز، حيث تجمع الآلاف أمام مبنى هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية في الأهواز وطالبوا بتقديم اعتذار للشعب العربي الأهوازي.

واندلعت الاحتجاجات في الأهواز بسبب برنامج تلفزيوني خاص للأطفال تحت عنوان "كلاه قرمزي"، بثته القناة التلفزيونية الثانية الرسمية بمناسبة أعياد رأس السنة الإيرانية " #النوروز "، تضمن فقرة استعراضية دعائية تتجاهل الوجود العربي بشكل كامل في منطقة الأهواز ذات الأغلبية السكانية العربية، وعرض دمية ترتدي زياً يتبع للقومية اللورية المهاجرة إلى الإقليم، بينما تم تعريف كافة الأقاليم القومية الأخرى بأزيائها المحلية.

وبينما لم تحرك السلطات ساكناً استمرت المظاهرات أمس الخميس في مدن مختلفة من الإقليم ونددت بـ"الإساءات المتكررة في التلفزيون الإيراني ضد العرب".

ثم تطورت المظاهرات لتشمل رفع شعارات تستنكر الاضطهاد القومي والتمييز العنصري وسياسات التغيير الديمغرافي في الإقليم ومحاولة السلطات إسكان المهاجرين وإعطائهم كافة المناصب والسلطات على حساب تهميش العرب وتحويلهم من أكثرية إلى أقلية في موطنهم.

وقامت السلطات بقمع مظاهرة في سوق الأهواز عصر الخميس، وأطلقت النار في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي مدينة معشور جنوب الأهواز والواقعة على الخليج العربي، انطلقت مظاهرة مساء الخميس ورفع المحتجون شعارات تؤكد على عروبتهم ونددوا بتجاهل الإعلام الرسمي مطلب الاعتذار من الشعب العربي.

هذا وذكرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن دعوات أطلقها ناشطون أهوازيون للاحتجاج في كل من الأهواز والمحمرة وعبادان والفلاحية والخفاجية ومعشور وباقي المدن العربية لمساء يوم الجمعة.