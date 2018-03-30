منظمة دولية: معتقل في إيران هددوه باغتصاب زوجته أمامه

ذكرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن 8 أشخاص من مريدي إحدى الطرق الصوفية في #إيران، مضربون عن الطعام احتجاجاً على تعرضهم للتعذيب في السجون، بعد احتجاجات أسفرت عن مقتل عناصر من قوات الأمن.

وأوضحت المنظمة في بيان أن "أحد الأشخاص ويدعى عباس دهقان تم تهديده باغتصاب زوجته أمام عينيه إذا (لم يعترف)".

وأضافت أن المضربين عن الطعام يحتاجون إلى #الرعاية_الطبية بسبب إصابتهم بجروح خلال اعتقالهم في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن في 19 شباط/فبراير.

واندلعت أعمال العنف خلال تظاهرة نظمها أفراد من طريقة "غونابادي" الصوفية يعرفون باسم الدراويش في شمال #طهران، كانوا يحتجون على اعتقال عدد من أتباع الطريقة وبسبب شائعات عن قرب توقيف زعيمهم.

وأضافت المنظمة أن "بين طرق #التعذيب الشائعة الركل واللكم، والضرب بأنابيب بلاستيكية أو الأسلاك الكهربائية أو بواسطة السوط، والتقييد لفترة طويلة، ومختلف أشكال التعليق وبينها طريقة (كباب الدجاج) التي يعلق فيها الشخص من عمود ويداه موثقتان إلى الوراء ومثبتتان في كاحليه وبعد ذلك جلده".