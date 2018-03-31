بالفيديو.. مظاهرات عرب الأهواز تتمدد بمناطق جديدة ليلا

استمرت #مظاهرات_إقليم_الأهواز حتى منتصف ليلة الجمعة على السبت، وامتدت لناطق مختلفة في الأقليم بدءا من مدينة شيبان قرب الأهواز عاصمة الاقليم وحتى #عبادان ومعشور جنوبا، بسبب إهانة التلفزيون الإيراني الحكومي للقومية العربية واستمرار سياسات التمييز والتهميش ضدهم.

وتداول ناشطون مقاطع عبر مواقع التواصل لحشود غفيرة من الجماهير العربية وهم يهتفون في مدينة شيبان بشعار " بالروح بالدم نفديك يا أهواز".

وفي عبادان جنوب الاقليم، خرج المئات في مسيرة تجوب شارع الأمير وسط المدينة، وهم يهتفون ضد الاقلية المهاجرة التي تتحكم بمقدرات الاقليم بدعم الحكومة المركزية وحرمان العرب من أبسط الحقوق.

#معشور تنتفض من جديد ليلا ( مساء الجمعة) خرج أبناد معشور في ثالث يوم مظاهرات #الاهواز وهم يهتفون لعروبة الاقليم ورفض التفريس وسياسات العنصرية والتهميش والاقصاءومحاولات تغيير ديمغرافيا المنطقة لصالح المهاجرين، #الأهواز #الأحواز #عربستان #ايران #الأهواز_تنتفض pic.twitter.com/KTtWUK7d4j — AhwazHumanRights Org (@AhwazAhro) March 30, 2018

أما في معشور الواقعة على شمال الخليج العربي، ندد المتظاهرون باستمرار اهانة العرب في وسائل الاعلام الايرانية الرسمية هتفوا " أنا عربي وأفتخر".

من جهتها، نددت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية باعتقال 12 شخصاً خلال الاحتجاجات، بينهم 3 نساء، واستنكرت قمع المظاهرات السلمية لعرب الأهواز وإطلاق النار على المتظاهرين والقاء القنابل المسيلة للدموع على مسيرة في حي كوت عبدالله جنوب غرب مدينة الأهواز.

وانتقدت المنظمة الإجراءات التعسفية من قبل #السلطات_الإيرانية ضد المتظاهرين العرب، داعية في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح للمحتجين باستخدام حقهم في التجمع السلمي.

وتقول المنظمة إن هذه #المظاهرات تأتي تنديدا بالعنصرية ورفضا لسياسات التهميش والاقصاء ومحاولات تغيير ديمغرافيا المنطقة لصالح المهاجرين في إطار مخطط حكومي لتحويل العرب من أغلبية الى أقلية في موطنهم".