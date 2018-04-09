إيران: إن انسحبت أميركا من "النووي" فسنرد خلال أسبوع

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة "ستندم" إذا انتهكت #الاتفاق_النووي الإيراني، مشيراً إلى أن طهران ستردّ في "أقل من أسبوع" إذا حصل ذلك.

وقال #روحاني في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في طهران: "لن نكون أول من ينتهك الاتفاق إلا أنهم (الأميركيين) يجب أن يعرفوا أنهم سيندمون إذا انتهكوه".

وأضاف: "نحن مستعدون أكثر مما يتوقعون، وسيرون أنهم إذا انتهكوا هذا الاتفاق، خلال أسبوع، أقل من أسبوع، سيرون النتيجة".

ورأى أنه في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق "فهذا يعني أنهم لا يلتزمون بكلامهم. وهذا الأمر سيشوّه سمعتهم وكرامتهم على الساحة الدولية".

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في كانون الثاني/يناير بسحب بلاده من الاتفاق مع انتهاء مهلة حددها للأوروبيين من أجل تشديد بنوده.

وأبرم الاتفاق النووي الإيراني في تموز/يوليو 2015 بين #إيران والدول العظمى، وهي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.

ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي لكن ترمب يعتبر أن هذا الاتفاق لا يؤمن ضمانات كافية للأمن الدولي.

وفي حال انسحابها، ستعيد الولايات المتحدة على الأرجح فرض العقوبات الاقتصادية المعلقة حاليا بحق إيران، ما سينعكس على اقتصاد البلاد وسيبعد المستثمرين الأجانب.