إيران تعترف بمقتل 4 عناصر من الحرس الثوري بغارات سوريا

اعترفت #إيران بمقتل 4 ضباط من الحرس الثوري من بين 14 قتيلاً أثناء غارات إسرائيلية، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين على مطار التيفور والقاعدة العسكرية المعروفة باسم التياس، التي تقع بين مدينتي حمص وتدمر.

ووفقا لموقع "عصر إيران" ووكالة أنباء "فارس"، فإن القتلى هم كل من العقيد مهدي دهقان يزدلي، وهو ضابط بالقوة الجوية التابعة للحرس الثوري، وسيد عمار موسوي من منتسبي الحرس الثوري بقاعدة الأهواز، وأكبر زوار جنتي من منتسبي الحرس الثوري، ومهدي لطفي نياسر القيادي في ميليشيات #الباسيج في قم.

وأفادت الوكالة أن مهدي لطفي نياسر هو شقيق رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية في محافظة قم. كما كتب موقع "رجا نيوز RajaNews" على الإنترنت أن العقيد مهدي دهقان يزدلي كان عضواً في وحدة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني.