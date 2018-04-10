إيران.. فتيات يرقصن واستقالة عمدة طهران

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن مجلس مدينة #طهران قَبِل استقالة عمدة المدينة، محمد علي نجفي، والذي تقدم بها الشهر الماضي بعد أن انتقده متشددون بسبب حضوره عرضاً مدرسياً تضمن قيام فتيات بالرقص.

وأضاف التقرير التلفزيوني الثلاثاء أن 15 من بين 21 عضوا بالمجلس صوتوا لصالح قبول الاستقالة.

وكان المدعي العام استدعى نجفي في مارس/آذار الماضي لتفسير أسباب تواجده في العرض المدرسي الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحسب اسوشيتد برس.

قدم نجفي، الذي تلقى تعليمه في #الولايات_المتحدة وعين في أغسطس/آب 2017 واعدا بمحاربة الفساد، استقالته في منتصف مارس/آذار الماضي، لكن المجلس رفضها خلال اجتماع.

ثم دعا محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني، نجفي لتجاهل الرفض والاستقالة مرة أخرى.

واستقال النجفي (65 عاما) بالفعل في اليوم التالي لأسباب صحية.