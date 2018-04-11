دبلوماسي إيراني: دعم روسيا لنا أمام هجمات أميركا "وهم"

قال الدبلوماسي الإيراني والمدير العام السابق لشؤون #الشرق_الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية، قاسم محب علي، إن توقع قادة النظام الإيراني بدعم روسيا لطهران أمام هجمات مرتقبة قد تشنها أميركا ضد القوات الإيرانية في سوريا في أية لحظة "مجرد وهم".

وحذر محب علي في تصريحات صحافية نقلها موقع "خبر آنلاین" الإيراني الثلاثاء، قادة بلاده بأن لا ينخدعوا بما وصفهم بـ " الحلفاء المتشددين لإيران في المنطقة والذين یتظاهرون بالصداقة"، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لطهران كجماعة "حزب الله" اللبناني وميليشيات الحوثي في #اليمن والميليشيات الأخرى التي تقاتل في #سوريا تحت إمرة الحرس الثوري.

كما أشار محب علي الذي کان أيضا سفیرا لبلاده في كوالالمبور وأثينا أيضا، إلى أن "التطورات المتسارعة في المنطقة والداخل قد تخلق وضعا معقدا لإيران".

وقال الدبلوماسي الإيراني إن "قادة النظام الإيراني إذا لم يتخذوا حذرهم وإذا نجحت إسرائيل في استفزازهم، فإن التهديد لأمننا وسيادتنا لیس مستبعدا". وأضاف: " علينا ألا نكون متوهمين إزاء دعم روسي في مقابل إسرائيل أو أميركا".

كما أشار محب علي إلى أن "المنطقة على شفا أحداث كبیرة مثل احتمال انسحاب أميركا من #الاتفاق_النووي، وفرض عقوبات جديدة على إيران، ونقل سفارة الأميركية من تل أبيب إلى #القدس، فضلا عن هجوم عسكري محتمل على سوريا".

واعتبر أن "هذه الأحداث إلى جانب التطورات في الداخل من شأنها أن تخلق وضعاً معقداً لإيران".

يأتي هذا بينما شيعت إيران الأربعاء، 7 قتلى من عناصرها في سوريا الذين لقوا مصرعهم بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت مطار التيفور السوري صباح الاثنين.