صور دمار بالتيفور.. إعلام إيران يعلن "هنا قتل مواطنونا"

نشرت عدة مواقع مقربة من النظام الإيراني، صوراً قالت إنها الأولى لمطار التيفور في محافظة حمص السورية بعد تعرضه للقصف صباح الاثنين، ومقتل ما لا يقل عن 7 من قوات #الحرس_الثوري الإيراني.

ونشر "مشرق نيوز" ، المقرب من النظام الإيراني، ما اعتبرها أول صور لقصف مطار التيفور في سوريا، معنوناً: "الصور الأولى لمحل القصف الصاروخي لمطار T4 أدى إلى استشهاد 7 من مواطني بلدنا".

وكانت إيران الثلاثاء بمقتل 7 ضباط من الحرس الثوري من بين 14 قتيلاً أثناء غارات استهدفت مطار التيفور والقاعدة العسكرية المعروفة باسم التياس خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي.

واتهم النظام السوري وحليفتيه إيران وروسيا، إسرائيل بشن الهجوم على مطار التيفور قرب حمص، كما رجحت عدة تقارير أن تكون طائرات إسرائيلية قد قصفت الموقع، لا سيما وأن الجيش اللبناني أعلن الاثنين أن طائرات إسرائيلية حلقت في سماء منطقة جونية واتجهت نحو البقاع (شمال شرق البلاد) باتجاه الحدود اللبنانية السورية.

في حين نفت إسرائيل أن تكون قد قصفت التيفور. وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الثلاثاء خلال زيارة إلى الجولان المحتل: "لا أعرف من كان في سوريا ولا أعرف من هاجم التيفور".

وأتت تلك الضربات بعد تقارير دولية أفادت باحتمال أن يكون النظام السوري قد قصف مدينة #دوما السورية بغازات سامة وأسلحة كيمياوية.