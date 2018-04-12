مظاهرة أمام سفارة إيران في لندن تضامنا مع الأهواز

اجتمع عشرات المحتجين، الأربعاء، أمام مقر السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية #لندن، وعبروا عن تضامنهم مع احتجاجات الشعب العربي الأهوازي، ونددوا بالأساليب القمعية التي تستخدمها #إيران ضد المحتجين.

ونظم المظاهرة حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي بدعم وحضور أعضاء مؤتمر شعوب إيران الفدرالية ومجلس الديمقراطيين الإيرانيين.

وأظهرت صور ومقاطع #فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تجمع ما لا يقل عن 200 شخص أمام السفارة الإيرانية يوم الأربعاء.

وهتف المحتجون شعارات ضد #النظام_الإيراني وقادته، ونددوا بالاعتقالات والإعدامات في إيران، خاصة في المناطق التي تسكنها الشعوب كالعرب والأكراد والبلوش والأذربايجانيين.

وحضر الاحتجاج شخصيات من البلوش والأكراد والأذريين يمثلون أحزابهم كحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كوملة كردستان إيران وحزب الشعب البلوشي، إضافة إلى منظمة مكافحة العنصرية ومعاداة العرب، وعدد كبير من أعضاء الجالية العربية الأهوازية، ورفع بعضهم أعلام القوميات المختلفة.

وشهد إقليم عربستان الأهواز بمختلف مدنه وقراه في الأسابيع الماضية مظاهرات احتجاجية واسعة تنديدا ببرنامج بثه التلفزيون الإيراني، واعتبره العرب إهانة لكرامتهم ونكران لوجودهم التاريخي في الإقليم.

واعتمدت السلطات الإيرانية الأساليب القمعية للتعامل مع المظاهرات في الأهواز، واعتقلت أكثر من 200 شخص، كما قامت بضرب المحتجين.