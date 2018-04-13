دبلوماسي أوروبي: عقوبات جديدة على إيران قبل 12 مايو

أكد دبلوماسي أوروبي اليوم الجمعة لقناتي "العربية" و"الحدث" أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الاثنين المقبل موضوع #العقوبات_على_إيران، مشيراً إلى احتمال حصول اجماع سياسي على الموضوع وإقرار العقوبات قبل 12 مايو/أيار المقبل.

وأشار الدبلوماسي لوجود "قلق جدي من برنامج الصواريخ الباليستية و #تدخلات_إيران في نزاعات المنطقة".

واعتبر المسؤول أن "انعدام العقوبات على #إيران سيشجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الانسحاب من الاتفاق النووي"، محذّراً من أن "تفكيك الاتفاق النووي لا يحل أية مشكلة.. بل العكس".

في سياق آخر، أكد الدبلوماسي الأوروبي أنه "يجب محاسبة النظام السوري على استخدام السلاح الكيمياوي"، مشدداً على أن "النظام السوري يتحمل مسؤولية استخدام الأسلحة الكيمياوية في دوما".

وكشف المسؤول أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأدلة عن مسؤولية النظام السوري في استخدام السلاح الكيمياوي" في اجتماعهم المقبل.