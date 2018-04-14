خامنئي: ترمب وماكرون وماي لن يحقّقوا أيّ مكسب

هاجم المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي #خامنئي، كلاً من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانيول ماكرون وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، للاستهداف الصاروخي الثلاثي لمواقع تابعة لنظام الأسد، بينما ذكرت وسائل إيرانية بأن القصف الصاروخي الأميركي استهدف قواعد لميليشيات "حزب الله" اللبناني.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية ولدى استقباله عددا من المسؤولين الإيرانيين وسفراء بعض الدول الإسلامية السبت، قال خامنئي: "إنّني أعلن بصراحة أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس جمهورية فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا مجرمون وقد ارتكبوا جريمة ولن يحقّقوا أيّ مكسب".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الثلاثي الأميركي-الفرنسي-البريطاني، على مواقع النظام السوري معتبرةً ذلك "خرقا للقوانين الدولية"، محذرةً من "تبعاته وآثاره الإقليمية والدولية"، على حد وصفها.

أما مساعد قائد #الحرس_الثوري للشؤون السياسية، يد الله جواني، فقد هدد أميركا في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" السبت، بأن "عليها أن تترقب تبعات عدوانها على سوريا"، مؤكداً أن "المجال أصبح متاحا أكثر أمام جبهة المقاومة للرد على أميركا وحلفائها"، على حد تعبيره.

هذا وذكر موقع "انتخاب" الحكومي الإيراني أن القصف الصاروخي استهدف مواقع ومقرات لميليشيات "حزب الله" اللبناني.