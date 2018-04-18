الأمن الايراني يعتقل فارسيا بالأهواز ارتدى الزي العربي

ذكر ناشطون أهوازيون أن قوات الأمن الإيرانية قامت باعتقال شاب فارسي جاء من مدينة أراك الايرانية لزيارة صديقه العربي في الأهواز، والذي ألبسه الزي العربي احتفاء به، لكن تم اعتقال الشاب الفارسي في الشارع للاشتباه بأنه عربي ومشارك في الاحتجاجات الأخيرة، و لا يزال محتجزا في مكان مجهول.

وبحسب مقطع الذي نشرته منظمة حقوق الانسان الأهوازية، يوضح ناشط أهوازي كان برفقة عوائل المعتقلين الذين تجمعوا بمكتب مندوب خامنئي في الأهواز كيف تمت الاعتقالات بشكل عشوائي ضد المواطنين العرب، حيث تم توقيف شاب مريض عقلي بشهادة الأطباء، وآخر جندي مكلف كان في اجازة يزور أهله في الاهواز وتم اعتقاله في السوق.

وتقول المنظمة إنه بهذه الطريقة تم اعتقال العديد من المواطنين وبينهم نساء وأطفال بشكل عشوائي والباقي بتهم المشاركة في المظاهرات السليمة لعرب الأهواز وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 500 شخص لا يُعرف مصيرهم لحد الآن.

هذا ونظم عدد من الناشطين الأهوازيين وأسر معتقلي احتجاجات الأهواز الأخيرة، وقفات احتجاجية، الثلاثاء، أمام مكتب محمد على جزايري، مندوب المرشد الأعلى للنظام الايراني علي #خامنئي في #الأهواز، وكذلك مكتب عبدالكريم فرحاني، عضو مجلس خبراء القيادة الايرانية، لمتابعة ملف أبناءهم وطالبوا بالكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم.

ونقلت منظمة حقوق الانسان الأهوازية في بيان عن ذوي المعتقلين أن أبناءهم الأبرياء تم اعتقالهم لمجرد المطالبة بالحفاظ على الهوية العربية لاقليم الأهواز ومشاركتهم في المظاهرات السليمة أخيرا.

وكانت عوائل حوالي 500 معتقل عربي أهوازي تجمعوا الاثنين أمام مبنى المحافظ في الأهواز ومكاتب نواب مجلس الشورى الايراني للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين حيث قالوا إن محكمة الثورة الإيرانية في الاهواز، أو سائر مسؤولي القضاء أو الأمن على أفراد أسر المعتقلين، لا يفصحون عن أماكن اعتقال أبناءهم.

من جهتها، دانت منظمة حقوق الانسان الأهوازية استمرار احتجاز المعتقلين، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على السلطات الايرانية من أجل الكشف عن مصير المعتقلين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط"، بحسب البيان.