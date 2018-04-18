حرب تلميحات تستعر.. نتنياهو "لن يرحم" إيران

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحذيراً مبطناً لإيران، قائلاً إن بلاده ستدافع عن نفسها ضد أي شخص يحاول إلحاق الأذى بها.

جاءت تصريحات نتنياهو الأربعاء وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران حول غارة جوية إسرائيلية على سوريا الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل عسكريين إيرانيين.

والأربعاء، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي "لوضع خطط هجوم على العدو"، من دون أن يحدد إسرائيل بالاسم.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستقف بحزم ضد "التحريض المستمر من جيراننا، الذين يرفض معظمهم التصالح مع وجودنا،" وحذر من أن "أي شخص سيرفع يداً ضدنا، لن يرحم".

وأدلى نتنياهو بتصريحاته قبل ساعات من بدء احتفالات إسرائيل بـ"يوم الذكرى السبعين".