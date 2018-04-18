مسؤول إيراني يحذر من عودة وشيكة للاحتجاجات الشعبية

حذر رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني والقيادي بالحرس الثوري، غلام رضا جلالي، من عودة وشيكة الاحتجاجات الشعبية نظرا لتفاقم الأزمات في البلاد.

ووفقا لوكالة "ايسنا" اليرانية للطلبة، فقد حذر جلالي في كلمة له الثلاثاء، من حدوث ما وصفها بـ " مجموعة من الاضطرابات والتهديدات" في المستقبل القريب.

ودعا المسؤول الايراني الى اتخاذ الحيطة والحذر " بنظرة استباقية تجاه عناصر التهديد والخطر والأضرار والاستعداد لمواجهتها "، على حد تعبيره.

ورأى رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني أن التهديدات قد تكون أمنية من الداخل أو عسكرية وهجوم من الخارج أو #احتجاجات شعبية محورها مطالب الناس.

يأتي هذا بينما تستمر التجمعات الاحتجاجية المختلفة والاضرابات العمالية في مختلف أنحاء إيران حيث تشهد مناطق #كردستان إضرابا عاما منذ أيام، حيث قام تجار السوق والكسبة في مدن بانة ومريوان وسقز وجوانرود وسردشت وغيرها من المدن الحدودية، بإغلاق محلاتهم احتجاجا على إغلاق النقاط الحدودية أمام استيراد وتصدير البضائع.

كما تشهد مدينة كازرون، بمحافظة فارس، جنوب #إيران، استمرار مظاهرات لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على مخطط الحكومة لتقسيم الناحية الى منطقتين.

وبحسب مقطع تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل فقد هتف المتظاهرون ضد النظام بشعار: " لا تكذبون.. عدونا أنتم وليس أميركا ".

كما استمرت احتجاجات عوائل المواطنين العرب في الأهواز أمام محاكم الثورة الايرانية ومكاتب النواب ومسؤولي الاقليم للمطالبة بالافراج عن أبناءهم الذين اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية بتهمة المشاركة في المسيرات الاحتجاجية ضد ممارسات #النظام_الايراني ضد #عرب_الأهواز.