أميركا تأمل نجاح محادثات الاتفاق النووي مع الأوروبيين

قال السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح، روبرت وود، في مؤتمر صحافي في #جنيف اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل لاتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتهدئة مخاوف أميركية بشأن #الاتفاق_النووي مع #إيران.



وأضاف وود أن المناقشات "حامية" قبل انقضاء مهلة في 12 مايو أيار قائلا إن الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن عدم التصدي لبرنامج #الصواريخ_الباليستية_الإيراني وفقرات تشتمل على انقضاء القيود على برامج إيران النووية بعد عشر سنوات إلى جانب سلوك إيران بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط.



وقال وود "يجب التعامل مع هذه القضايا. نأمل أن يتسنى التوصل لاتفاق يشعر الرئيس بالارتياح له".