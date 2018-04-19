شاهد.. إيران تعتقل مسؤولاً بارزاً بسبب هذا الفيديو الراقص

اعتقلت إيران الخميس مسؤولاً بارزاً في #وزارة_الثقافة بعد نشر فيديو على الإنترنت لصبيان وفتيات يرقصون في مكان عام في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، بحسب القضاء.

ونقلت وكالة ميزان الإلكترونية التابعة للقضاء عن وكيل النائب العام وحيد حيدري أنه "تم اعتقال كبير مسؤولي وزارة الثقافة والإرشاد في مشهد بسبب تقويضه أصول اللياقة علنا وانتهاك القوانين". ويحظر القانون في #إيران الرقص في العلن.

وأظهر تسجيل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صبيانا وفتيات يرقصون في مركز للتسوق بينما كان #مغنٍ_يؤدي _وصلة_أمام_جمهور_كبير. وجرى الحدث الثلاثاء.

وصرح محسن أفشر المتحدث باسم مركز التسوق لوكالة "ايسنا" الطلابية أنه يتم تنظيم عملية سحب شهرية على سيارة لجذب المتسوقين.

وأضاف أن المغني كانت لديه "التراخيص الرسمية" ليؤدي فقرته، مضيفا أن الحفل استقطب بين 10 و12 ألف شخص بينهم "أشخاص يتناقض سلوكهم مع أعراف إيران". إلا أن حيدري قال لوكالة تسنيم للأنباء إن المركز التجاري لم يحصل على تصريح لتنظيم مثل هذه الفعاليات.

وتأتي عملية الاعتقال اليوم بعد أيام من استقالة رئيس بلدية طهران الإصلاحي محمد علي #نجفي بعد مزاعم بأنه تعرض للتهديد بالاعتقال.

وواجه نجفي انتقادات من المتشددين الشهر الماضي بعد أن شارك في آذار/مارس الماضي في عرض في قاعة البلدية تضمن احتفالا باليوم العالمي للمرأة أدت فيه تلميذات رقصات تقليدية.