روحاني: ردود غير متوقعة إذا انسحبت أميركا من "النووي"

بعد تصريحات لسيناتور أميركي رفيع، بميل الرئيس الأميركي إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، هدد الرئيس الإيراني حسن #روحاني اليوم السبت بردود فعل "متوقعة وغير متوقعة" في حال انسحبت أميركا من الاتفاق.

وقال روحاني بحسب ما نقل عنه التلفزيون الإيراني: "إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة بردود فعل "متوقعة وغير متوقعة" إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأضاف في خطاب متلفز "منظمة الطاقة الذرية لدينا مستعدة تماماً... بتصرفات يتوقعونها وأخرى لا يتوقعونها"، في إشارة إلى قرار يحتمل أن يتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر المقبل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بين إيران وست قوى عالمية.

وكان السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، أكد سابقاً أن الرئيس دونالد #ترمب سيترك #الاتفاق_النووي_الإيراني الشهر المقبل إذا لم تحدث تغيرات كبيرة.

وقال كوركر في مقابلة مع قناة "سي.أن.بي.سي" الخميس، إنه "ربما سيكون هناك انفراج قبل 12 مايو/أيار وهو الموعد النهائي للولايات المتحدة لإعادة التصديق على الاتفاق". وأضاف: "إذا لم يكن هناك تصديق، فأنا أعتقد أنه سيترك الاتفاق".