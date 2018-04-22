إيران: سنخصّب اليورانيوم بقوة إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، من أنّ #إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بـ"قوة" إذا تخلت الولايات المتحدة عن #الاتفاق_النووي المبرم عام 2015، مشيراً إلى أن هناك "إجراءات جذرية" أخرى يجري البحث بها إذا ما حصل ذلك.

وقال ظريف لصحافيين في نيويورك إنّ إيران لا تسعى إلى الحصول على قنبلة نووية لكنّ رد #طهران "المحتمل" على تخلي واشنطن عن الاتفاق هو إعادة إنتاج اليورانيوم المخصب.

وطالب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب المشرعين الأميركيين والحلفاء الأوروبيين بإصلاح "العيوب الكارثية" الواردة في الاتفاق النووي وإلا فإن واشنطن ستنسحب منه في فترة قريبه قد تكون الشهر المقبل.

ويتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون والمستشارة الألمانية انغلا ميركل إلى واشنطن الأسبوع المقبل في زيارتين رسميتين منفصلتين تهدفان جزئياً إلى مناقشة ملف إيران مع ترمب.

وفي حديثه للصحافيين في نيويورك، قال ظريف إن محاولة الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل "استرضاء الرئيس (ترمب) ستكون ممارسة عديمة الجدوى".

وبحلول 12 مايو/أيار سيقرر ترمب ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران وهو ما يمثل ضربة قاسية لاتفاق 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى. وضغط ترمب على الحلفاء الأوروبيين للعمل مع واشنطن على إصلاح الاتفاق.

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون وميركل مع ترمب في واشنطن هذا الأسبوع.

وقال ظريف الذي يزور نيويورك لحضور اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الولايات المتحدة لم تفشل فحسب في تنفيذ ما عليها (في الاتفاق) بل تطلب المزيد".



وأضاف: "هذه رسالة خطيرة جداً للشعب الإيراني ولشعوب العالم أيضاً، مفادها، أن عليك ألا تتوصل لاتفاق أبداً مع الولايات المتحدة، لأنه في نهاية المطاف مبدأ الولايات المتحدة الرئيسي هو ما لدي هو ملك لي وما لديك قابل للتفاوض".