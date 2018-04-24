إيران لأوروبا: لا تدفعوا "فدية" لإنقاذ الاتفاق النووي

رحب مسؤول إيراني كبير الثلاثاء بجهود القوى الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي التاريخي إلا أنه دعاها إلى عدم دفع "فدية" للرئيس الأميركي دونالد ترمب مقابل الإبقاء على الاتفاق.

وهدد ترمب بعدم تجديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015 وحد من نشاطات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

ودفعت هذه التهديدات مسؤولين أوروبيين إلى تكثيف الجهود قبل المهلة النهائية لتجديد الاتفاق في 12 أيار/مايو.

وصرح علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في مؤتمر صحافي متلفز "نرحب بإصرار #الاتحاد_الأوروبي على الإبقاء على الولايات المتحدة في الاتفاق النووي".

وأضاف "لكن إذا كان ذلك يعني إهانة جمهورية إيران أو دفع فدية لترمب، فإن الأوروبيين يرتكبون خطأ استراتيجياً".

وتحاول الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق -- بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي -- إقناع ترمب بالالتزام بالاتفاق.

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واشنطن حالياً على أمل مناقشة الاتفاق النووي الإيراني مع نظيره الأميركي.

وطلب البيت الأبيض تشديد القيود على سلوك #إيران في المنطقة وبرنامجيها النووي والباليستي. إلا أن إيران تقول إنه من غير الوارد إجراء أي محادثات للحد من برنامجها الباليستي.

وقال #شمخاني إن إيران "لن تسمح لأي بلد وتحت أي ظروف، تجاوز خطوطها الحمر".