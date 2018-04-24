تضارب الأنباء حول وفاة مساعد أحمدي نجاد في السجن

تضاربت الأنباء حول وفاة #حميد_بقائي مساعد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، للشؤون التنفيذية في سجن "إيفين" بالعاصمة #طهران حيث يقضي عقوبة لمدة 15عاما بالسجن، بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس.

وبينما دعا أنصار أحمدي نجاد لتجمع أمام مستشفى "بقية الله" التابع للحرس الثوري في طهران، حيث نقل إليه بقائي بعد تدهور صحته إثر إضرابه عن الطعام، ذكرت وكالات شبه رسمية أن خبر وفاته غير صحيح إنما أغمي عليه.

ويقول أنصار نجاد إن بقائي يواصل إضرابه عن الطعام لمدة 40 يوما، ومن المحتمل جدا وفاته، غير أن وكالة "فارس" نقلت عن مصادر قضائية أنه في غيبوبة ولم يتوفَّ.

يذكر أن حميد بقائي تم سجنه بتهم فساد وسرقة مبالغ 3.5 ملیون یورو، بالإضافة إلى 750 ألف دولار من مخصصات فيلق القدس التابع للحرس الثوري كانت مخصصة للنفوذ في دول أفريقية.

لكن بقائي طالب بمحاكمة قائد فيلق القدس قاسم سليماني لفقدان تلك الأموال بدل محاسبته، نافيا تورطه بتلك القضية.