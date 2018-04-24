روحاني لترمب: عواقب وخيمة تنتظرك إن مسست الاتفاق النووي

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأميركي دونالد ترمب بالبقاء في الاتفاق النووي وإلا "سيواجه عواقب وخيمة"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عنه اليوم الثلاثاء.

وقال روحاني في كلمة على الهواء مباشرة: "أقول لمن في البيت الأبيض إنهم إذا لم يوفوا بالتزاماتهم فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم".

وأضاف: "إذا خان أي شخص الاتفاق فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة".

وصعد الحلفاء الغربيون ضغوطهم، الاثنين، على ترمب للحفاظ على الاتفاق النووي الذي جرى إبرامه مع إيران في عام 2015 ومن المقرر أن يحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفة شخصية على عدم التخلي عن الاتفاق.



وقال ترمب إنه سيعيد العمل بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران إذا لم يقم حلفاؤه الأوروبيون بإصلاح ما وصفه "بالعيوب المروعة" في الاتفاق بحلول 12 من مايو/أيار، الأمر الذي يهدد بقاء هذا الاتفاق.



ووصل ماكرون إلى واشنطن الاثنين في زيارة دولة وقد صرح أنه لا توجد حالياً "خطة بديلة" لكبح طموحات إيران النووية.