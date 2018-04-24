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"جثة محنطة" بإيران.. وهوية صاحبها مفاجأة محتملة

المصدر: دبي - العربية.نت
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أثار العثور على جثة محنطة في #إيران قرب موقع مدفن ملكي سابق تكهنات بأنها ربما تكون للشاه الراحل، رضا شاه بهلوي، مؤسس أسرة بهلوي الحاكمة.

وقال حسن خليل آباد، رئيس لجنة الثقافة والتراث بمجلس مدينة #طهران، إن "من المحتمل" أن يكون الجثمان لرضا شاه. وأضاف لوكالة أنباء إرنا الرسمية أن الجثة عثر عليها خلال أعمال بناء في ضريح شيعي بطهران، بحسب أسوشييتد برس.

صورة للخميني على مظاهرة ضخمة مناهضة للشاه في 1978 صورة للخميني على مظاهرة ضخمة مناهضة للشاه في 1978
صورة غير مؤرخة لرضا شاه بهلوي في مكان مجهول صورة غير مؤرخة لرضا شاه بهلوي في مكان مجهول
رضا شاه بهلوي يتحدث بمظاهرة علنية في مكان مجهول عام 1941 رضا شاه بهلوي يتحدث بمظاهرة علنية في مكان مجهول عام 1941

دفع رضا شاه إيران إلى الحداثة قبل خلعه ووفاته في المنفى خلال #الحرب_العالمية_الثانية.

وأصبح نجله، محمد رضا شاه بهلوي، آخر شاه لإيران قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية في 1979.

وحذر حفيده، ولي العهد المنفي بـ #الولايات_المتحدة رضا بهلوي، سلطات إيران عبر #تويتر "بعدم إخفاء أي شيء".

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