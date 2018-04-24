"جثة محنطة" بإيران.. وهوية صاحبها مفاجأة محتملة

أثار العثور على جثة محنطة في #إيران قرب موقع مدفن ملكي سابق تكهنات بأنها ربما تكون للشاه الراحل، رضا شاه بهلوي، مؤسس أسرة بهلوي الحاكمة.

وقال حسن خليل آباد، رئيس لجنة الثقافة والتراث بمجلس مدينة #طهران، إن "من المحتمل" أن يكون الجثمان لرضا شاه. وأضاف لوكالة أنباء إرنا الرسمية أن الجثة عثر عليها خلال أعمال بناء في ضريح شيعي بطهران، بحسب أسوشييتد برس.

دفع رضا شاه إيران إلى الحداثة قبل خلعه ووفاته في المنفى خلال #الحرب_العالمية_الثانية.

وأصبح نجله، محمد رضا شاه بهلوي، آخر شاه لإيران قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية في 1979.

وحذر حفيده، ولي العهد المنفي بـ #الولايات_المتحدة رضا بهلوي، سلطات إيران عبر #تويتر "بعدم إخفاء أي شيء".