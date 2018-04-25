بالفيديو.. مسلح يقتحم مكتب حماية مصالح إيران في واشنطن

اقتحم شخص مسلح مكتب حماية المصالح الإيرانية في العاصمة الأميركية، #واشنطن الأربعاء، وهو يهتف بشعارات مناهضة للنظام الإيراني.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" مقطع #فيديو يظهر لحظة اعتقال الشخص من قبل عناصر الأمن التي طرحته أرضا بقوة، وقيدته، ومن ثم اقتادته إلى خارج المبنى.

وذكرت الوكالة أن #المهاجم هدد الموظفين والمراجعين، كما قام بكسر الزجاج وبعض الأغراض الموجودة في المكتب.

وبحسب الوكالة، فقد تم الهجوم صباح الأربعاء، في تمام الساعة 10:20 بتوقيت واشنطن، حيث قام الشخص المصلح بضرب أحد الموظفين الذي تم نقله إلى المستشفى.

وأضافت الوكالة أن #الشرطة قد ألقت القبض على المهاجم، لكن لم يتم الكشف عن هويته أو دافعه بعد. كما قامت الشرطة بإغلاق الشوارع المؤدية لمكتب حماية المصالح الإيرانية.

إلى ذلك، أعلنت أجهزة الأمن الأميركية أن الشخص المهاجم تم اعتقاله قبل أن يتمكن من إطلاق النار.

وذكر جهاز الأمن السري في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "تقريرا عن إطلاق نار" وقع في مبنى رقم 1250 في شارع 23 بالعاصمة واشنطن.

وعلى عكس التقارير السابقة حول إطلاق النار، قال جهاز الأمن السري إنه لم يحدث إطلاق نار، لكن الشخص المهاجم كان يحمل سلاحا.

يذكر أنه منذ حادثة احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين في طهران كرهائن عقب ثورة عام 1979، انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، حيث يقوم مكتب حماية المصالح الإيرانية في واشنطن، بإدارة الشؤون القنصلية وإصدار جوازات السفر والشهادات والوثائق للإيرانيين في أميركا.